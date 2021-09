L'Audace si rinforza con un nuovo esterno d'attacco

Non finisce la campagna acquisti dell'Audace che acquista un'ala ex Vis Artena

Continua il mercato dell'Audace, che dimostra ancora di più la volonta di competere nel girone C di Eccellenza Lazio. Il nuovo acquisto annunciato oggi sulla pagina ufficiale è l'ennesimo giovane dell'Audace, una società che con le sue scelte ha dimostrato parecchio di puntare proprio su questa categoria. Il giocatore è Davide Palmisano, esterno d'attacco classe 2000 prelevato dalla Vis Artena, Palmisano ha una lunga esperienza tra i professionisti nonostante la sua giovane età. Il giocatore ha iniziato tra le file dell'Atletico Lodigiani, per poi passare a Francavilla, Viterbese e Cavese, in cui è arrivato nel 2018. L'ultima tappa del girovago esterno d'attacco è stata la Vis Artena, squadra che quest'anno disputerà il campionato di Serie D. Palmisano ha già rilasciato le sue prime parole da giocatore dell'Audace ai microfoni virtuali della pagina ufficiale del club, esprimendo soddisfazione per la scelta. "Ho scelto l’Audace perché da anni si è sempre distinta con la sua politica sempre attenta nel lancio di noi giovani,si respira aria di professionalità da parte di tutto lo staff tecnico è la società ci segue con competenza e passione.".