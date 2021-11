L'Audace compie l'impresa ed espugna Frascati

Prima sconfitta in campionato per la Lupa Frascati, sorpresa da un Audace combattiva e molto brava nel primo tempo ad indirizzare la partita. Il primo gol è dello spagnolo Garcia Mut, che sorprende Santi con una splendida traiettoria su punizione dopo soli cinque minuti. Al 41' la Lupa pareggia i conti con Pompili, ma il guardalinee Di Curzio alza la bandierina tra le forti proteste dei padroni di casa. Al rientro in campo è di nuovo il giocatore spagnolo dell'Audace a tenere banco, con una girata dopo una rimessa laterale che segna il doppio vantaggio per gli ospiti. La Lupa reagisce e trova il rigore con Pagliaroli al 25, ma l'arbitro è di altro avviso e segnala la simulazione tra le forti proteste dei padroni di casa. Ha da recriminare anche al 34' su Nohman, a cui viene annullato il gol per un altro fuorigioco. Il giocatore del Frascati accorcia finalmente le distanze al 40', ma ormai è troppo tardi e i punti vanno ad un sorprendente Audace.

Eccellenza, nona giornata: LVPA Frascati – Audace 1 – 2

LVPA: Santi; Villa, Molinari, Costantini (18’st Paolelli), Montella; Panella (30’st Muzzi), Hrustic,

Schiena (21’st Negro); Pagliaroli, De Vita (8’st Nohman), Pompili (28’st Sebastiani). A disp. :

Antonucci, Splendori, Monni, Pallocca. All. : Pace.

Audace: Peri; Selvaggio, Mirti (1’st Bellitta), Braga, Nannini; Scotto Di Clemente, Denni (44’st

Russo), De Angelis; Hokxa (30’st D’Attilia), Garcia Mut (39’st Sandu), De Vincenzo. A disp. : De

Propris, Moselli, Lacertosa, Tugui, Palmisani. All. : Scarfini.

Arbitro: Moretti di Cesena. Assistenti: Di Curzio di Civitavecchia e Ceci di Frosinone.

Marcatori: 5’pt e 11’st Garcia Mut, 40’st Nohman.

Note: 0’ e 6’ rec. ; Ammoniti Mirti, Denni, De Angelis, Pagliaroli, Selvaggio, D’attilia.