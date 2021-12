L'Audace annuncia un nuovo colpo di mercato

Non si ferma il mercato dell'Audace, che continua ad acquistare giocatori per rinforzare la sua rosa a disposizione per il girone C di Eccellenza Lazio. Oggi è il turno di un giocatore dal passato importante nelle serie minori italiane, l'ex Cosenza Gassama Keba, esterno d'attacco classe 1993 prelevato dalla Vis Ariano. Di seguito il comunicato della squadra laziale sull'acquisto. "Il d.g. Matrigiani aggiunge un altra freccia nello scacchiere di mister Scarfini ,giocatore molto veloce dotato di una grande tecnica ha già debuttato nella trasferta in quel di Pontinia".