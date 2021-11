L'Atletico Vescovio batte l'Ottavia in trasferta

L'Atletico Vescovio vince ad Ottavia tra le proteste dei padroni di casa, che hanno da recriminare per due calci di rigore non assegnati. Succede tanto nel finale di primo tempo, nel giro di due minuti Amico porta in vantaggio il Vescovio con un calcio di rigore, ma Neri pareggia subito i conti un minuto dopo per i padroni di casa. Al 39' l'episodio decisivo della partita, Casella viene espulso per proteste e lascia i padroni di casa in 10, e nel secondo tempo devono capitolare sotto i colpi di Giordano e Pietrobattista, che nella prima mezz'ora indirizzano il match. Peggiora così la situazione in classifica dell'Ottavia, che resta penultima a cinque punti conquistati in nove giornate. Esce invece con questa vittoria il Vescovio dalla zona playout.

#OTTAVIA: Tomarelli, Petricca, Paloni, Rubino (38'st Flore), Casciotti, Vendetti, Neri (9'st Murri), Laureti, Casella, Petrini, Gramaccioni (9'st Ferruzzi). A disp: Ragni, Moretti, Tedeschi, Geracitano, Francaviglia, Cervini. All. Pino Porcelli (squal., in panchina Romano Silvestrini)

#ATLETICOVESCOVIO: Cavolata, Perozzi (29'st A. Pietrobattista), Moresi, Consalvi, Valerio, Luciani, Sarmiento (22'st Tartaglia), Evora Barros (41'st Rambaldo), Capone (22'st G. Pietrobattista), Amico, Giordano (44'st Sgrulletti). A disp: Mosciatti, Di Giuseppe, Forte, Rossetti. All. Daniele Lo Monaco

ARBITRO: Prencipe di Tivoli

ASSISTENTI: Caon e Iacca di Ciampino

MARCATORI: 38'pt rig. Amico (V); 39'pt Neri (O); 9'st Giordano (V); 24'st G. Pietrobattista (V)

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso: Casella (O) al 39'pt per somma di ammonizioni. Ammoniti: Moresi, Neri, Rubino, Casciotti. Angoli: 4-5. Recupero: 2'pt; 4'st