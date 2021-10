Roma – L’Atletico Roma VI “apre” alla Scuola calcio. Il club capitolino, che in questa stagione è di stanza alla “Linkem Arena” di via di Torbellamonaca, ha deciso di dedicarsi sin da subito anche ai più piccoli. E’ il presidente Luigi Paoletti a ufficializzare l’iniziativa: “Abbiamo avuto un grosso successo di iscrizioni per l’agonistica e questo ci ha convinti ad anticipare una cosa che era comunque nei nostri programmi, ovvero formare un settore di base. Ci dedicheremo alle categorie Esordienti e Pulcini (ovvero i nati tra il 2009 e il 2012, ndr) per formarli in vista della prossima annata, quando ad esempio i classe 2009 entreranno nel mondo dell’agonistica. Ma abbiamo “aperto” alla Scuola calcio sin da subito sempre perseguendo la nostra filosofia ovvero “emozione e ambizione”.

L’Atletico Roma VI si è da subito adoperata nell’ottica dell’integrazione e della partecipazione dei giovani del quartiere, con lo scopo sociale della nostra attività fissato sempre al primo posto: per questo abbiamo fissato una quota annuale di 280 euro (comprensiva di kit) per chi si iscrive entro venerdì prossimo, un prezzo assolutamente alla portata di tante famiglie. Inoltre – aggiunge Paoletti - abbiamo preso contatti con squadre professionistiche e di serie D per essere un loro “punto di riferimento” su Roma e sul quadrante sud-est della capitale”.

Il presidente specifica altri importanti aspetti: “Il responsabile della nostra Scuola calcio sarà Massimo Pietrogiacomi, attualmente collaboratore dello staff di Pecoraro nell’Under 16. Voglio poi rivolgere un ringraziamento particolare alla responsabile della segreteria Claudia D’Orazi che è sempre disponibile a fornire tutte le informazioni del caso.

Chi ne volesse, si può recare al campo dalle ore 15 alle 19 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, telefonare al numero 06-97601926, consultare le pagine ufficiali societarie su Facebook e Instagram o scrivere alla mail asdatleticoroma6@gmail.com”. La chiusura di Paoletti riguarda l’agonistica: “In generale siamo molto soddisfatti di come stanno lavorando i tre gruppi già allestiti che il 30 e 31 ottobre prossimi giocheranno la prima giornata dei rispettivi campionati. Per quanto riguarda l’unica categoria scoperta, quella dell’Under 14, ci siamo presi ancora qualche giorno di riflessione per decidere sulla partecipazione al campionato di competenza”.