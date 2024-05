L'Atletico Pontinia annuncia l'arrivo del tecnico Clemente Palmieri

Cambia l'Atletico Pontinia, che volta pagina dopo l'addio di Francesco Gesmundo. Il nuovo tecnico, come annunciato sulla pagina ufficiale del club, sarà infatti Clemente Palmieri, già in passato nel club pontino. "L'Atletico Pontinia comunica di aver affidato a Clemente Palmieri la guida tecnica della prima squadra. A mr. Clemente Palmieri vanno fatti i migliori auguri con l'auspicio di vederlo trionfare ancora dopo la scalata che porto l'Atletico in promozione in soli tre 3 anni conquistando 3 promozioni consecutive.".