L'Atletico Lodigiani vince in trasferta contro il Sant'Angelo Romano

La serie positiva dell'Atletico Lodigiani non si ferma nemmeno contro il Sant'Angelo Romano, trovando in trasferta un'altra vittoria che conferma quanto di buono sta portando mister Barbarella alla squadra romana. A sbloccare la partita è stato Demofonti, bravo a bucare nel finale di primo tempo la porta di D'Adamo e a mandare la sua squadra in vantaggio all'intervallo. Il ritorno in campo della Lodigiani però non è dei migliori e Brighi ne approfitta, siglando il pareggio per i padroni di casa. La risposta degli ospiti però arriva solo quattordici minuti dopo, con Di Nolfo che manda in delirio la squadra di Barbarella e chiude il match, che non vedrà altre marcature. Terza vittoria consecutiva quindi per la Lodigiani, che sale a 13 punti e al settimo posto del girone B di Eccellenza.

S.ANGELO ROMANO- ATLETICO LODIGIANI 1-2 (0-1)

S.ANGELO ROMANO: D’Adamo, Tranquilli, Marchini (32’st Lo Russo), Mastrantonio (1’st Trenta), Boninsegna, Rossi, Perutti (26’st Ricci), Ciaraglia, N’Dri (16’st Giulitti), Brighi, Ferrante(1’st Di Rollo). A disp. Mascoli, Della Canfora, Restante, Rita. All. Lucani

ATLETICO LODIGIANI: Macci, Varano (5′ st Ortu), Guidotti, De Palma, Ceccarini, Sarrocco (18′ st Marchizza), Scartocci (30′ pt Lommi), Micheli, Demofonti (37′ st Dell’Aquila), Di Nolfo (41′ st D’Angeli), Pellegrini (18′ st Marchizza).

A disp. Bolletta, Vitiello, Ferrara, Rossini. All. Francesco Barbabella

ARBITRO: Mattacola di Frosinone

MARCATORI: 42’pt Demofonti (AL), 1’st Brighi (SA); 15’st Di Nolfo (AL).

NOTE: ammoniti Marchini, Mastrantonio, Boninsegna, Macci, Varano, Micheli, Di Nolfo. Espulso al 20’st Trenta (SA) per comportamento non regolamentare.