L'Atletico Lodigiani sorprende la Tivoli e spera ancora nella salvezza

All'ultimo respiro arriva forse la vittoria salva-campionato per l'Atletico Lodigiani, che grazie a Dell'Aquila spunta tre punti fondamentali per la permanenza in Eccellenza. La squadra di mister Carlini davanti ai suoi tifosi regge l'urto della Tivoli, che ormai da già sicura vincitrice non ha più stimoli nel lottare ma che ha comunque offerto una buona prova. L'Atletico Lodigiani spera ancora nella salvezza diretta, con l'ultima piazza disponibile ad un punto dal C.S Primavera e dal Sant'Angelo Romano, fermi a 41 punti contro i 40 dell'Atletico Lodigiani.

ATLETICO LODIGIANI – TIVOLI 1-0

ATLETICO LODIGIANI: Gloriani, Ceccarini, Guidotti, Zitelli, Marchizza, Sarrocco, Varano (23’ st Tariciotti), Scartocci, Demofonti (39’ st Dell’Aquila), Di Nolfo, Micheli (23’ st Lommi). A disp. Sorrentino, Vitiello, Pellegrini, Carruolo, Iovine, Fidanza. All. Carlini

TIVOLI: Vento, Giocondi, Fe (30’ st Virdis), Del Duca, Binaco, Esposito, Dominici (14’ st De Marco), Torsellini (8’ st Orlando), Danieli (23’ st De Sousa), Fatati (34’ st Lisari), Ferrari. A disp. Pompili, Valentini, Facioni, De Costanzo. All. Susini.

ARBITRO: Sapone di Aprilia

MARCATORI: 46’ st Dell’Aquila

NOTE: Ammoniti: Fatati, Varano, Demofonti, Micheli, Sarrocco, Lisari, Dell’Aquila.