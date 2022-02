L'Atletico Lodigiani batte il Cantalice e ferma la crisi

Vittoria di carattere dell'Atletico Lodigiani, che reagisce al cambio di allenatore con una vittoria importante per classifica e morale. Succede tutto nel primo quarto d'ora, con Marchizza Sarrocco e Di Nolfo che indirizzano la partita in maniera importante. Serve a poco il gol della bandiera di Monaco di Monaco, con il Cantalice che nonostante la temporanea superiorità numerica per l'espulsione di Dell'Aquila non riesce a rimettere in piedi la partita. Tre punti cruciali per l'Atletico Lodigiani, che si allontana così dalla zona retrocessione.

Atletico Lodigiani-Cantalice 3-1

Atletico Lodigiani: Bolletta, Ortu, Dell'Aquila, Zitelli, Marchizza, Sarrocco, Varano (16' st Tariciotti), Micheli (49' st Pellegrini), Demofonti (27' st Lommi), Di Nolfo (35' st Fidanza), Carruolo (30' st Guidotti). A disposizione: Sorrentino, Vitiello, Arciero, Sgambellone. Allenatore: Carlini.

Cantalice: Scaramuzzino, Nobile, Agnesi (30' st Parente), Mostarda (1' st Zanette), Massimi (1' st Ortenzi), Rossi F., De Dominicis (12' st Ousmane), Mattei, Monaco Di Monaco, Beccarini (43' st Rossi L.), Battisti. A disposizione: Martini, Chelebi, Guanella, Kume. Allenatore: Patacchiola.

Arbitro: Symonets di Tivoli

Reti: 5' Sarrocco, 14' Marchizza, 15' Di Nolfo su rigore (AL), 36' Monaco Di Monaco su rigore (C).

Note: ammoniti Agnesi, Massimi, Mattei, Ousmane. Espulso Dell'Aquila per doppia ammonizione al 19' st, Ousmane per doppia ammonizione al 47' st.