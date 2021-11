L'Atletico Lodigiani batte anche il La Rustica RDP e vola in classifica

Quinta vittoria consecutiva per l'Atletico Lodigiani, che batte pure il La Rustica RDP e continua la sua striscia positiva iniziata sotto il mister Barbarella, la cui cura ormai sembra funzionare sempre di più. L'episodio decisivo del primo tempo arriva al 22', il Rocca di Papa perde palla in difesa dopo una rimessa laterale e ne approfitta Di Nolfo. Il giocatore della Lodigiani salta un giocatore, resiste alla carica e con un tiro potente porta in vantaggio la sua squadra. Di Nolfo è decisivo anche nel secondo tempo, con il cross su cui si avventa Dell'Aquila, liberato dall'ottimo velo di Coccia, che davanti al portiere non può sbagliare. Continua così anche la striscia negativa del La Rustica, che non vince una partita dalla quinta giornata contro il Centro Sportivo Primavera.

Atletico Lodigiani - La Rustica RDP 2-0 (22' Di Nolfo, 71' Dell'Aquila)