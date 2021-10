L'Atletico Lodigiani annuncia il suo nuovo allenatore

Non ha fatto aspettare molto l'Atletico Lodigiani per nominare il suo nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Danilo Pistillo comunicate sabato la società ha già individuato il sostituto che prenderà il posto di Ottavio Insogna, traghettatore della squadra nella partita persa in casa contro l'Indomita Pomezia di domenica. Il nome è quello di Francesco Barbarella, ufficializzato dal club romano con un breve comunicato sulla sua pagina ufficiale. "L'Atletico Lodigiani ha ufficializzato in queste ore l'arrivo in panchina del tecnico Francesco Barbabella come nuovo allenatore della prima squadra impegnata nel campionato di Eccellenza. Barbabella vanta un passato da calciatore professionista: dopo essere cresciuto nella Lazio fino ad arrivare alla Primavera, ha militato in club come Pescara, Rimini, Chieti e Casertana. Da allenatore ha guidato tra le altre il Boville Ernica portandolo alla prima storica promozione in D, Isernia, Larino e Colleferro, prima di dedicarsi al lavoro nelle scuole calcio e nei settori giovanili.

L'Atletico Lodigiani dà il benvenuto a Francesco Barbabella, augurando al mister buon lavoro e auspicando una collaborazione ricca di soddisfazioni. Nelle prossime ore si terrà la presentazione ufficiale al "Francesca Gianni".