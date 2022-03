L'Atletico Fiuggi ferma il Trastevere allo scadere

Beffa finale per il Trastevere, che contro l'Atletico Fiuggi non va oltre il pareggio e si allontana ulteriormente dalla vetta. Il primo tempo è a marca Fiuggi, con Semprini sugli scudi per respingere i tentativi di Sowe, scatenato oggi, e Frabotta. Tutta un'altra storia nel secondo tempo, con Massimo al 65' che sfiora il gol prendendo l'incrocio dei pali. Il vantaggio arriva tre minuti dopo con Fioretti, che trasforma in gol il tiro-cross di Proia. Gli ospiti controllano ma l'espulsione di Sannipoli all'87' cambia le carte in tavola, con il Fiuggi riversato in avanti per il pareggio. E il gol arriva grazie a Yakubiv, che di professione fa il difensore centrale ma sale in avanti in uno degli ultimi assalti e raccoglie l'assist di Manari per il gol decisivo, che spedisce la squadra romana a nove punti dalla Recanatese prima in classifica.

ATLETICO TERME FIUGGI-TRASTEVERE 1-1

MARCATORI: 23'st Fioretti (T), 46'st Yakubiv (A)

ATLETICO: Novi, Rizzitelli, Palladini, Prosperini (32'st Lo Duca), Sowe, Montesi, Rocchi (27'st Morfeo), Gallinari (44'st Turzo), Yakubiv, Tajani (36'st Manari), Frabotta. A disp. Mejri, Barba, Tucci, Cipriani, Costa. All. Romondini

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo, Tarantino, Giordani, Sannipoli, Crescenzo, Fioretti, Macrì (44'st Chinappi). Proia (31'st Lapenna). A disp. D'Alessandro, Lo Porto, Pasqualoni, Ilari, Santilli, Bay, Corsetti. All. Mazza

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Fracchiolla di Bari - De Chirico di Molfetta

NOTE - Espulso Sannipoli al 41'st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Sannipoli, Tajani, Cervoni, Rocchi, Macrì, Laurenzi, Frabotta. Angoli: 7-4. Recupero: 4'st