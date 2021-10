L'Athletic Soccer Academy supera la Fregene Maccarese e resta imbattuto

Lo scontro d'alta quota tra le uniche due imbattute, Fregene Maccarese e Athletic Soccer Academy, del girone A di Promozione Lazio va agli ospiti, bravi a sfruttare gli episodi. I primi a rendersi pericolosi sono Greco e Scifoni, che portano pericoli alal porta avversaria ma il portiere degli ospiti Giordano fa buona guardia. La risposta dell'Athletic arriva con D'Ignazio, che supera la difesa di casa e mette in mezzo all’area di rigore un pallone pericoloso che viene poi allontanato da Vaglica in anticipo sul giocatore ospite. Al rientro dagli spogliatoi il Fregene sembra più tonico. Al 10’ D’Iorio per il Fregene spreca l’occasione per il vantaggio sfiorando il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 22’ invece e’ l’Athletic Soccer Academy a trovare il gol del vantaggio con Giorgio D’Ignazio che insacca a rete il corner di Panissidi.

Il Fregene prova a recuperare lo svantaggio con l’insidioso calcio di punizione del neo entrato Buscia, ma Giordano allontana la sfera. L'episodio che fa infuriare il Fregene arriva al 34', con le proteste per un calcio di rigore per un intervento in area ai danni di Sargolini. Al 48’, in pieno recupero, brividi per l’Athletic Soccer Academy per il calcio di punizione di Buscia che sfiora di nuovo la porta, ma alla fine sono gli ospiti a portarsi a casa primato e tre punti.

Fregene Maccarese 0

Athletic Soccer Academy 1

Fregene Maccarese: CHICHI, Giustini ( 32’st Zia), Vaglica, Scifoni, Vio, Stendardo, Ciarniello (32’st Carruba), Greco (17’pt Lavagnini), Sargolini, Mariani (17’st Buscia), D’Iorio (45’st Massimi). A disp.: Pacelli, Babbanini, Fia, Larango. All.: Natalini.

ASA: Giordano, Soave, Commodari, Giuseppe D’Ingnazio, Caterinozzi (38’st Grippa), Virgini (10’st Panissidi), Di Carlo (13’st Colagrossi), Giorgio D’Ignazio, Catalani, Micciche, Salvatore (18’st Valentino). A disp.: Barone, Di Rocco, Crisci, Crispoldi, Pellegrini. All.: Ronconi.

Arbitro: Battaglia di Albano Laziale

Marcatore: 22’st Giorgio D’Ignazio (ASA).

(si ringrazia l'ufficio stampa del Fregene Maccarese)