L'Atalanta rovina la festa play-off della Lazio Primavera, dura sconfitta al "Fersini"

Festa play-off rimandata per la Lazio Primavera, che nell'anticipo mattutino del "Mirko Fersini" di Formello cede per 1-3 ai colpi dell'Atalanta Primavera e scende al quarto posto in classifica. Una sfida decisa dai colpi dei bergamaschi nel primo tempo, che hanno tramortito la Lazio al 28' con Riccio a seguito di una deviazione che trova il palo. Nel finale di tempo l'Atalanta mette il sigillo sul match con il raddoppio di Vlahovic al 43' arrivato su un inserimento dalla destra. Serra e Sardo sprecano due grosse occasioni per accorciare in avvio di secondo tempo e l'Atalanta punisce con Manzoni, bravo a punire una difesa della Lazio disorganizzata. Nel finale ci pensa Kone a rendere meno pesante il passivo su assist di Napolitano, ma per la Lazio l'appuntamento ai playoff matematici è rimandato alla settimana prossima, in cui anche un solo punto potrebbe bastare in base agli altri risultati.

Il tabellino

LAZIO-ATALANTA 1-3

MarcatorI: 28` Riccio (A), 43` Vlahovic (A), 56` Manzoni (A), 86` Kone (L)

LAZIO (4-3-3) - Magro; Zazza, Bordon, Dutu, Milani; Di Tommaso (84` Bigotti), Nazzaro (84` Cuzzarella), Sardo (56` Sardo); Serra (56` D`Agostini), Sulejmani (78` Kone), Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Tredicine, Ferrari, Cappelli, Bordoni. All.: Stefano Sanderra.

ATALANTA - Pardel, Ghezzi, Manzoni (86` Cassa), Riccio (68` Bonanomi), Vlahovic, Armstrong, Fiogbe (68` Vavassori), Guerini, Tavanti, Tornaghi, Colombo. A disp.: Torriani, Obric, Simonetto, Mensah, Camara, Jonsson, Orlando, Castiello. All.: Giovanni Bosi.

Arbitro: Edoardo Gianquinto (sez. di Parma)

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi - Federico Linari

NOTE - Ammoniti: 70` Guerini (A), 75` Tornaghi (A), 77` D`Agostini (L), 90` Cassa (A)

Recupero: 2` pt, 4` st.