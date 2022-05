L'Astrea vince la sfida salvezza e condanna l'Aranova ai playout

Battuta d'arresto per l'Aranova, che nell'ultima del girone A di Eccellenza Lazio contro l'Astrea incappa in una sconfitta decisiva per la salvezza propiziata tutta da gol subiti nel primo tempo. Nel primo tempo la chiave del match, gli ospiti stordiscono l'Aranova con l'uno-due fulmineo firmato da Aloisi e Corbo, con la difesa dei padroni di casa che in nemmeno un quarto d'ora è già sotto 0-2. L'Aranova si trova quindi davanti ad una montagna insormontabile da scalare, e non basta il gol dell'1-2 di La Rosa per riacciuffare una sfida ormai sfuggita dalle mani della squadra di casa. Con il campionato terminato l'Astrea può festeggiare così la salvezza diretta, a scapito proprio dell'Aranova che sarà costretta a partecipare ai playout per strappare la salvezza.

ARANOVA - ASTREA 1-2 (Corbo 7’pt (AS), Aloisi 12’pt (AS), La Rosa 14’pt (AR)