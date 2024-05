L'Arce Calcio ha scelto il suo tecnico, è un ex Sora e Colleferro

L'Arce si è preso l'Eccellenza partendo dal girone E di Promozione al termine di una dura lotta con il Cassino. La squadra frusinate si rifa il look dal punto di vista tecnico con l'annuncio di un nuovo tecnico per affrontare un campionato di Eccellenza che si prospetta ricco di sfide. Il nome scelto è quello di Alessio Ciardi, noto per le sue esperienze con Sora e Colleferro e considerato una garanzia per la categoria.

Il comunicato dell'Arce

L’U.s. Arce 1932, comunica di aver affidato, per la stagione calcistica 2024/2025, la guida tecnica della prima squadra (Eccellenza) a Mister Alessio Ciardi. La scelta operata dalla società, si è focalizzata su un allenatore, non solo reduce dalla vittoria del massimo campionato regionale di due stagioni or sono sulla panchina bianconera del Sora 1907 ma anche e soprattutto in quanto esperto conoscitore della piazza calcistica arcese, avendo ricoperto già in due diverse circostanze il suddetto ruolo. Nei prossimi giorni, relativamente allo Staff Tecnico, saranno ufficializzati sia gli incarichi oggetto di conferma che quelli di nuova nomina.