L'Aranova vince in trasferta con il Campus EUR

Vittoria importante in trasferta dell'Aranova, che trova il tris sul campo della diretta concorrente per la salvezza del Campus EUR e si rilancia in classifica. Dopo il botta e risposta nel primo quarto d'ora con due rigori trasformati da Mortaroli e Monteforte che hano fissato il risultato sulla parità. A spezzare l'equilibrio ci ha pensato Fagioli, che in finale di primo tempo ha siglato il gol del 2-1 che ha notevolmente facilitato la pratica all'Aranova. Il Campus reagisce nel secondo tempo ma Giordano segna il gol che regala i tre punti all'Aranova e scaccia la possibile rimonta del Campus, portandosi a tre punti dalla Boreale fuori dalla zona playout.

Campus Eur - Aranova 1-3

MARCATORI Monteforte rig. 4’pt; Mortaroli rig. 15’pt (C), Fagioli 44’pt, Giordano 35’st