L'Aranova piazza il colpo, un ex Lazio e Salernitana è il nuovo acquisto

Sarà Gianluca Pollace uno dei primi colpi più importanti dell'Aranova. La squadra di Eccellenza si è assicurata le prestazioni dell'ex difensore e prodotto della Primavera della Lazio Gianluca Pollace. L'Aranova ha presentato il suo nuovo acquisto con una breve intervista al sito del club.

La prima intervista di Pollace

“Le prime impressioni che ho avuto sono state veramente positive. Sono stato al centro sportivo e devo dire che è molto organizzato. Hanno tutto il necessario per fare bene: una palestra, un’organizzazione efficiente, una società di alto livello e un grande direttore, Stefano Tartaglione, con cui ho condiviso il campo fino a un anno fa a Valmontone. Sono veramente contento ed entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”.



Nell’ultima stagione hai giocato con il Valmontone, cosa ti ha spinto ad accettare l’Aranova?



“Ho deciso di accettare la nuova sfida dopo un anno a Valmontone perché conosco molti ragazzi che sono qui, amici anche al di fuori del campo, e che erano già presenti l’anno scorso. Inoltre, mi fido moltissimo del direttore Tartaglione, come mi fidavo di lui in campo”.



Quali sono i tuoi obiettivi personali e quelli che speri di raggiungere con la squadra in questa stagione?



“I miei obiettivi personali sono di fare bene, per il bene del gruppo. L’importante è sempre il collettivo. Conoscendo molti dei ragazzi che sono già qui, siamo un po’ avanti, perché creare una famiglia in campo fa la differenza. Quindi, il mio obiettivo è quello di creare un gruppo sano che lavora insieme, andando tutti verso un’unica direzione e sicuramente puntando alle parti alte della classifica. Sappiamo che quest’anno ci sono molte squadre che hanno fatto investimenti importanti, ma noi non siamo da meno, anzi”.