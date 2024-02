L'Aranova non si nasconde, parola a Germoni "Abbiamo trovato la quadratura del cerchio"

Buongiorno Luca, domenica una splendida vittoria contro la Romulea che vi permette di avere maggiore serenità: 3 pareggi e 2 vittorie vi tirano fuori dal periodo più delicato secondo te?

“Secondo me ora arriva la parte più difficile perché sarà necessario confermare le prestazioni fatte nelle ultime due partite, quindi bisogna essere pronti più mentalmente che fisicamente per mantenere questo trend, la classifica è abbastanza corta e ci vuole poco per rientrare nel vortice come eravamo”.

Cosa pensi della stagione in corso e dove potete arrivare secondo te nel proseguimento del campionato? Avete ritrovato la quadratura del cerchio?

“Secondo me abbiamo trovato una bella quadra con il lavoro del mister e con il nostro atteggiamento dobbiamo continuare così e continuare a fare prestazioni positive poi partita dopo partita vediamo quello che succede”.

Quanto è importante essere dei riferimenti dentro e fuori dal campo per giovanili e scuola calcio a tuo avviso?

“A mio avviso é importante avere dei riferimenti i piccoli tendono molto a guardare le prime squadre e a rubare con gli occhi, quindi bisogna sempre portare un atteggiamento dentro e fuori dal campo molto professionale”.

[ufficio stampa Aranova]