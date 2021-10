L'Aranova non fa sconti al Civitavecchia e trionfa in casa

Perde ancora il Civitavecchia, che non riesce a violare il campo dell'Aranova e deve cedere altri tre punti fondamentali per il campionato. L'inizio dell'Aranova è molto più convinto di quello degli ospiti, con i padroni di casa che passano in vantaggio con Monteforte, bravo a raccogliere il cross di Taglioni dopo una bella azione personale. Il colpo di grazia per la partita del Civitavecchia, con Funari che si fa espellere per doppia ammonizione mettendo in grossa difficoltà il tentativo di rimonta.

Molte più emozioni nel secondo tempo, con Fagioli che sigla il doppio vantaggio tutto solo davanti a Fagioli. Il passivo si fa ancora più pesante al 56', con Monteforte che corona la sua grande giornata con una doppietta. La reazione del Civitavecchia è tardiva, con Cerroni che si guadagna e trasforma un rigore e Panico che a dodici minuti dalla fine accorcia le distanze. Ormai però è troppo tardi per il Civitavecchia, che esce dallo stadio dell'Aranova con 0 punti.

Aranova 3 vs Civitavecchia Calcio 1920 2

Marcatori: Monteforte 15′ e 56′, Fagioli 46′ (Aranova); Cerroni rig. 69′, Panico 81′ (Civitavecchia Calcio 1920)

Arbitro sig. Baratta

Ammonizioni: Pucci, Monteforte, Funari, Ruggiero e Luciani

Espulsioni: Funari al 35′

ARANOVA ZONFRILLI LA RUFFA (32’st Fusaroli) CUPPERI PUCCI PROIETTI TOLLARDO (21’st Tiozzo) TAGLIONI (16’st Di Biagio) FERRAZZOLI MONTEFORTE FAGIOLI (42’st CRUCIANI) BELLINI Panchina ALESSANDRINI BUFFOLINO MORGANTINI SANTORO DI BATTISTA Allenatore Di Giovnni

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA FATARELLA MANCINI LA ROSA (34’st Panico) CAFORIO SCARDOLA FUNARI PROIETTI PIPPI (2’st Cerroni) RUGGIERO LUCIANI Panchina SENSERINI GAGLIARDI SEPIERI ZAGAMI LUCHETTI IMPERIALE DEIANA Allenatore M. Castagnari