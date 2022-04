L'Aranova ferma la Cimini nel suo stadio

Ottimo pareggio per l'Aranova, che in casa ferma la corsa della Polisportiva Cimini e si riporta sempre più vicina alla salvezza. A firmare il vantaggio casalingo ci ha pensato un rigore del numero dieci dell'Aranova, Fagioli, che ha permesso che i suoi finissero il primo tempo in vantaggio. La risposta della Cimini non si è fatta attendere, con gli ospiti che al quarto d'ora riescono a trovare il pareggio con un provvidenziale Di Federico. Il punto frena le ambizioni di playoff della Cimini, ora al terzo posto a meno cinque dalla Maccarese, mentre l'Aranova si porta così ad un punto dalla salvezza diretta, ma con l'Academy Ladispoli che ha una gara in meno.

Aranova - Polisportiva Favl Cimini 1-1 (10’pt Fagioli (rig), 13’st Di Federico)