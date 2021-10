L'Aranova cala il tris contro il Grifone Gialloverde

Prestazione perentoria dell'Aranova, che conferma il suo ottimo momento di forma e trova la terza vittoria in campionato contro il Grifone Gialloverde. Tutti nel primo tempo i gol degli ospiti, che sin da subito sorprendono i padroni di casa con la loro aggressività e riescono a tenere un buon predominio territoriale. Non arriva però il gol, merito dell'ottima fase difensiva del Grifone Gialloverde. Al rientro dagli spogliatoi però l'Aranova è molto più carica e comincia a mettere di nuovo sotto gli avversari. Il vantaggio arriva finalmente al 23', con Fagioli che apre quella che per lui sarà una grandissima giornata. E' sempre lui due minuti dopo a trovare il raddoppio, chiudendo di fatto la partita e azzerando il morale dei padroni di casa, che subiscono il gol del 3-0 nel finale. L'Aranova si conferma al terzo posto in classifica con 9 punti dopo quattro giornate. Situazione opposta per il Grifone Gialloverde, alla quarta sconfitta in quattro partite e ultimo solitario in classifica.

Grifone Gialloverde - Aranova 0-3

23’st Fagioli, 25’st, 30’st Monteforte