L'Aranova cala il colpo, l'ex Campus EUR è il nuovo acquisto

L'Aranova si rinforza per la prossima stagione di Eccellenza e lo fa guardando in casa Campus EUR. Il nuovo rinforzo ufficiale infatti è Andrea Necci, centrocampista che ha trascorso le ultime tre stagioni in maglia Campus EUR.

Le prime parole di Necci

“Le mie prime impressioni sono positive: la squadra è forte e la società è ambiziosa. Uno dei fattori determinanti per la mia scelta è sicuramente il rapporto che ho con il direttore sportivo Tartaglione, con il quale ho condiviso il mio primo anno tra i grandi. Poi, sicuramente, il progetto della società e la sua struttura sono un altro tassello fondamentale. Obiettivi personali? Quest’anno sono ambiziosi: spero di fare tanti gol e di aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile. Sono sicuro che daremo filo da torcere a qualsiasi squadra”.