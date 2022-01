L'Aranova annuncia un nuovo responsabile dell'area tecnica

Non solo giocatori, ma anche dirigenti nel calciomercato invernale, e questa volta è il turno dei quadri dirigenziali dell'Aranova. Il ruolo è quello di responsabile dell'area tecnica, ruolo affidato ad Antonio Duello a partire da qualche giorno, che si è presentato così sulla pagina ufficiale del club. “Ringrazio in primis il Presidente Andrea Schiavi per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di questa grande famiglia che è l’Aranova. Entro a far parte di questa Società come responsabile dell’area tecnica della prima squadra e collaborerò a stretto contatto con il Ds Alessio Mursia che reputo persona preparata e competente nel suo ruolo. Abbiamo una rosa importante, un valido allenatore ed una Società che ci sta vicino in tutto e per tutto dandoci un’assistenza totale con un impianto sportivo eccellente. Vogliamo risalire la classifica e tornare ai primi posti perché credo che l’Aranova meriti di essere lì. Poi penseremo a programmare la prossima stagione, il mio obiettivo attuale è lavorare duramente per cercare di far bene. Auguro buon lavoro a tutti e ne approfitto per augurare a tutti buon anno nuovo”.