La Roma Decimoquarto travolta dall'Aprilia Trani

Serie C femminile Girone C

La Roma Decimoquarto perde per 5 a 1 in casa contro l'Apulia Trani la partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie C femminile, girone C.

La partita

L'Apulia Trani domina la partita già dalle prime battute. Il primo tempo termina già 4 a 1 per le ospiti. Protagonista assoluta del match è Rus Laura autrice di ben quattro gol. Di Sgaramella l'altro gol.

La classifica

L'Apulia Trani vola a punteggio pieno con due vittorie in due partite. Andamento opposto per la Romadecimoquarto ferma a quota zero punti.