L'Anzio vince in rimonta con la Vigor Perconti e continua la sua marcia

Arriva in rimonta la settima vittoria dell'Anzio in campionato, che prova a tenere il passo della capolista Tivoli e batte la Vigor Perconti in casa con una bella prova nel secondo tempo. Pronti, via e dopo soli otto minuti Kone porta in vantaggio la Perconti con un gran tiro sugli sviluppi di calcio d'angolo. L'Anzio sfiora il pareggio al 13' con Di Curzio, ma Pedulla è attento e salva in una situazione pericolosa. Tutt'altra partita nel secondo tempo, con Bencivenga e Gamboni che suonano la carica per i padroni di casa.

Al 13' del secondo tempo l'episodio decisivo, Rante viene espulso per due falli in pochi minuti e la partita cambia completamente. I padroni di casa aumentano il forcing e trovano il rigore del pareggio al 35', convertito da Martinelli per fallo di Grimaldi su Bencivenga. A suggellare la vittoria ci pensa il solito Giusto, che dopo soli tre minuti trova il vantaggio su assist di De Falco. Chi chiude il match è Gamboni, che chiude il suo contropiede segnando sulla ribattuta e consegnando i tre punti all'Anzio, sempre più sul podio.

ANZIO- VIGOR PERCONTI 3-1

MARCATORI: 8’pt Kone (V), 35’st Martinelli rig. (A), 38’st Giusto, 48’st Gamboni

ANZIO: Trombetta, Poltronetti (1’st Ruggeri), Bruno, Gennari, Busti (31’st De Falco),Martinelli, Bencivenga (43’st Vellitri), Mauro (1’st Gamboni), Di Curzio (14’st Giordani), De Gennaro, Giusto. A disp: Marsili, Garbini, Vellitri, Scruci, De Falco, Mirabella, Gamboni, Ruggeri, Giordani. All: Guida

VIGOR PERCONTI: Pedulla (17’pt Minati), Grimaldi (40’st Costantini), Moro, La Posta, Desideri, Sagnotti, Orlandi (13’st Giordano), Falanga, Kone, Rante, Zarola (40’st Mascolo). A disp: Minati, Giordano, Giuliani, Mascolo, Francioni, Capparella, Peguiron, Costantini, Roberti. All: Bellinati

ARBITRO: Sig. Germano di Ostia

ASSISTENTI: Sig.Mocanu di Rm1 e Sig.ra Capece di Ciampino

NOTE: Ammoniti.: Busti (A), Gennari (A), Giusto (A), Grimaldi (V), Sagnotti (V) Espulsi: Rante (V) e Giordano (V) per doppia ammonizione. Angoli: 5-3. Recupero: 6’pt, 4' st.