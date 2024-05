L'Anzio si carica per i play-out di Serie D: "Dovremo sfruttare il nostro vantaggio"

È finito il campionato di Serie D dell'Anzio, che riflette sul finale di stagione che lo attende. Saranno infatti playout con i campani del Gladiator, il 12 maggio con il vantaggio della posizione in classifica.

Le parole dell'Anzio

Termina ma non del tutto il nostro campionato. Oggi è arrivato un pareggio in terra sarda contro il retrocesso Budoni, anche se già da ieri sera, in seguito alla vittoria del Latte Dolce Sassari eravamo consapevoli di dover affrontare i play out. Bisognava solo avere certezze sul nome dell' avversario, sarà il Gladiator, che affronteremo domenica prossima alle 16 in quello che sarà uno spareggio a tutti gli effetti. Si giocherà ancora al Bartolani di Cisterna, e potremo contare su un doppio vantaggio, sia psicologico che tattico, perché in caso di parità anche al termine degli eventuali supplementari, verrà premiata la squadra meglio piazzata in classifica. Dovremo essere abili a sfruttare questo vantaggio di partenza giocando al massimo delle nostre possibilità.