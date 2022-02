L'Anzio ne fa sette al Riano

Partita con poca storia ad Anzio, con i padroni di casa che, dopo il vantaggio iniziale del Riano arrivato con il gol di Mancini dopo soli tre minuti, si rimettono in carreggiata con tre gol in sei minuti firmati da De Falco, Giordani e Di Curzio e il poker arriva con il gol di Mauro a fine primo tempo. Nella ripresa l'Anzio non si ferma e dilaga ulteriormente con un tris che fissa il risultato su un pesante 7-1 per i padroni di casa, mantenendo l'Anzio a dieci punti dal primo posto occupato dal Tivoli.

ANZIO- RIANO CALCIO 7-1

MARCATORI: 3’pt Mancini (R), 23’pt De Falco (A), 25’pt Giordani (A), 29’pt Di Curzio (A), 41’pt Mauro (A), 11’st Gennari (A), 20’st Martinelli (A), 37’st Giusto (A).

ANZIO: Rizzaro (37’st Marsili), Ruggeri, Bruno, Mauro (23’st Farulla), Poltronetti, Martinelli, De Falco, Gennari (!6’st De Gennaro), Di Curzio, Giordani (16’st Giusto), Bencivenga (9’st Lo Fazio) A disp: Marsili, Vellitri, Buongarzoni, Scruci, Lo Fazio, Mirabella, De Gennaro, Farulla, Giusto. All: Guida

RIANO CALCIO: Galantini, Di Pietro, Pulzella (16’st Paolucci), Boldrighini, Marconi, Santini (9’st Napolitano), Andreoni (9’st Lal), Costa, Bokiri, Mancini (23’st Francioni), Stillo. A disp: Simig, Francioni, Paolucci, Lal, Napolitano, Spuntarelli. All: Cirimbilla.

ARBITRO: Sig.Di Giuseppe di Frosinone

ASSISTENTI: Sig Pasqualetto di Aprilia , Sig.Aguzzi di Rieti

NOTE: Ammoniti.: Bruno (A), Mauro (A), Pulzella (R), Bokiri (R). Angoli: 6-1 Recupero: 1’pt, 0’st.