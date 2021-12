L'Anzio ferma il Tivoli tra un rigore sbagliato e tanti rimpianti

Il Tivoli perde i primi punti della stagione sul campo della seconda in classifica, l'Anzio, che offre una prova gagliarda e ferma per la prima volta i tiburtini, sempre vincenti finora nel girone B di Eccellenza Lazio. Chi esce dal campo però con più rimpianti è proprio l'Anzio, che ha tanto da recriminare nel secondo tempo per un palo colpito da De Falco al 19' e per il rigore che avrebbe potuto consegnare i tre punti alla squadra di mister Guida praticamente all'ultimo minuto, con Martinelli che spara alta la trasformazione dagli undici metri. I tiburtini restano così ancora imbattuti in campionato, mentre l'Anzio dimostra di essere la seconda forza ma con un occasione pesante fallita per riaprire la corsa al titolo.

ANZIO- TIVOLI 0-0

ANZIO: Trombetta, Vellitri, Bruno, Scruci, Busti, Martinelli, Gamboni (De Falco 6’st), Gennari, Di Curzio (De Gennaro 30’st), Giusto (Giordani 6’st) Bencivenga. A disp: Marsili, Garbini, Ruggeri, Mauro, De Gennaro, Mirabella, Giordani, De Falco, Lo Fazio. All: Guida

TIVOLI: Vento, Giocondi, Virdis, Valentini (Dominici 43’pt), Pera, Lisari, Ferrari (Orlando 16’st), Laurenti (Torsellini 44’st), Danieli, Fatati, De Marco. A disp: Picconi, D’Urbano, Esposito, Torsellini, Mastromattei, Dominici, Orlando, Paolocci, De Sousa. All: Pascucci.

ARBITRO: Sig. Tropiano di Bari

ASSISTENTI: Sig.Elisino di Ostia- Sig.Calce di Cassino

NOTE: Ammoniti.: Vellitri (A), Giocondi (T), Fatati (T), Dominici (T). Angoli: 3-3 .Recupero: 1’pt, 4’st.