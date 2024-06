L'Anzio continua con Guida, ufficiale il rinnovo del tecnico

Dopo la conferma del direttore sportivo Zenga arriva un altro tassello per la prossima stagione dell'Anzio. Il tecnico Marco Guida è stato confermato come allenatore per un'altra stagione. "Ricominciamo da... L' Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato il contratto per la stagione 2024-25 all' allenatore Mario Guida. Il tecnico anziate ha rappresentato il perno del progetto biancoceleste negli ultimi anni, per questo motivo il club ha deciso ancora di investire su un allenatore che negli ultimi cinque anni ha iniziato una seconda vita nell' Anzio, dimostrando le sue grandi capacità, attraverso il lavoro sul campo e il carisma naturale. Mario Guida di vita calcistica all' Anzio ne aveva già donata una da calciatore, diventando nel corso degli anni una bandiera che non si è mai ammainata. Guida rappresenta la continuità e l' esperienza, qualità fondamentali per permettere alla nostra squadra di continuare a crescere.".