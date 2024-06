L'Anzio conferma il direttore generale Alberto Alessandroni

L' Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato il contratto per la stagione 2024-25 al Direttore generale Alberto Alessandroni. L' Anzio riparte dalla sua ossatura base, non solo sul campo ma anche e soprattutto dietro la scrivania, dove c'è bisogno di dirigenti preparati e con la giusta esperienza. Nel caso di Alessandroni le due qualità si coniugano perfettamente, oltre all' ampia conoscenza del territorio e delle sue problematiche. Alla vigilia della terza stagione in biancoceleste, abbiamo raccolto qualche sensazione del nostro direttore.

L'intervista ad Alessandroni

- Direttore, siamo alla vigilia di una stagione importante, in cui si attendono preziose conferme da parte dell' Anzio. Dove si può ulteriormente crescere?

"Inutile girarci intorno, il tema è sempre lo stesso, ovvero una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per poter migliorare e ampliare le nostre strutture. È un elemento vitale per poter crescere ancora. Confidiamo nella consegna del Bruschini entro ottobre e di far partire altri lavori per il campo di allenamento".

- Sul piano meramente tecnico, dove e come si può ulteriormente migliorare la squadra?

"Ritengo che con quattro-cinque ritocchi adeguati la rosa possa alzare ancora il tasso tecnico, anche se poi sarà importante il nostro lavoro, affiancando il presidente che non può rimanere solo. Servirà anche questo e il giusto rispetto dei ruoli da parte di tutti".

- Alberto Alessandroni dopo tanti anni sulla breccia, ha ancora voglia di calcio e di nuove sfide?

"Beh intanto ad Anzio ho già vinto due volte, perché dopo la conquista dell' Eccellenza è arrivato un autentico miracolo, quello della permanenza in serie D. Per quanto mi riguarda ho voglia ancora di mettermi in gioco e di lasciare un segno anche con questo club storico".