L'Anzio carica Pietro Bencivenga e rialza la testa "Con questo spirito possiamo salvarci"

L'ultima vittoria dell'Anzio in Serie D è stata tutto meno che scontata, in una sfida concitata e sul filo del rasoio con il COS Ogliastra. La squadra anziate ha saputo reagire dopo il rigore sbagliato da Bencivenga a fine primo tempo che sarebbe potuto significare il 2-0, lo stesso Bencivenga ha poi chiuso il match con il gol del raddoppio. L'Anzio ha voluto caricare gli animi in vista del finale di stagione ripostando il rigore sbagliato di Bencivenga, ricordando come gli errori non contino così tanto se si ha la voglia e la grinta di ripararli. La vittoria mantiene l'Anzio ad un punto di vantaggio sull'ultimo posto playout, occupato dall'Atletico Uri.

Il post dell'Anzio