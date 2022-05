L'Anzio cala il tris sulla Lodigiani e la costringe ai playout

L'Anzio chiude il campionato in grande stile, con una vittoria per 3-1 sull'Atletico Lodigiani che condanna la squadra di mister Carlini a dover ricorrere ai playout per poter restare in Eccellenza anche il prossimo anno. E pensare che era tutto iniziato per il meglio per gli ospiti, con il gol a freddo di Guidotti che ha dato il vantaggio alla Lodigiani. A spezzare i sogni degli ospiti ci ha pensato Di Curzio, che ha corretto in rete con il tacco la punizione di Giordani. Proprio Giordani ha dato il La alla vittoria degli anziati nel secondo tempo, con un gol 23' che ha messo avanti la squadra di casa. Nulla da fare quindi per la Lodigiani, che nel finale subisce la rete di Giusto e sarà così costretta a disputare i playout.

ANZIO- ATLETICO LODIGIANI 3-1

MARCATORI: 2’pt Guidotti (AL), 37’pt Di Curzio (A), 23’st Giordani (A), 42’st Giusto (A).

ANZIO: Rizzaro (1’st Marsili), Ruggeri, Bruno (1’st Bencivenga) ,Lo Fazio (24’st Scruci), Vellitri, Busti, De Falco, Gennari (16’st De Gennaro), Di Curzio (37’st Mirabella) Giordani, Giusto. A disp: Marsili, Poltronetti, Crisci, Scruci, Croitoru, Mirabella, Bencivenga, De Gennaro, Gamboni. All: Guida.

ATLETICO LODIGIANI: Bolletta, Ortu (13’st Tariciotti), Guidotti (32’st Sgambellone), Ceccarini, Marchizza, Sarrocco, Pellegrini (18’st Arciero), Carruolo, Iovine (7’st Zitelli), Di Nolfo, Lommi (18’st Dell’Aquila). A disp: Sorrentino, Vitiello, Dell’Aquila, Sgambellone, Scartocci, Tariciotti, Zitelli, Varano, Arciero. All: Carlini.

ARBITRO: Sig. Vicalvi di Frosinone

ASSISTENTI: Sig. Pepe di Ciampino, Sig. Caputo di Latina

NOTE: Ammoniti.: Scruci (A), Ortu (AL), Sarrocco (AL), Carruolo (AL) Di Nolfo (AL). Angoli: 5-6 Recupero: 2’pt, 5’st.