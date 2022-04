L'Anzio cala il poker contro il Tor Sapienza

Torna alla vittoria l'Anzio e lo fa in grande stile, battendo il Tor Sapienza con un netto poker. Un 4-1 però più sudato di quanto dica il tabellino, visto che la partita si è messa nella direzione dell'Anzio solo dopo la mezz'ora del primo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Di Curzio, che al 18' raccoglie la respinta del portiere su un'azione combinata di Mirabella e Bencivenga e sigla l'1-0. La risposta ospite arriva in avvio di secondo tempo, sugli sviluppi di una punizione Marinaro rimette tutto in parità. La reazione dell'Anzio però è quella dela grande squadra, Busti al 28' riporta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa da angolo e in dieci minuti l'Anzio si scatena. Di Curzio chiude la partita coronando la sua tripletta prima con due rigori, prima per fallo di Matarazzo poi per fallo di Lauri che chiudono il match e mandano l'Anzio al secondo posto in classifica.

ANZIO- TOR SAPIENZA 4-1

MARCATORI: 18’pt Di Curzio (A), 13’st Marinaro (T), 28’st Busti (A), 31’st Di Curzio rig.(A), 36’st Di Curzio rig.(A).

ANZIO: Rizzaro, Buongarzoni, Bencivenga, Mauro (41’st Farulla), Poltronetti, Busti, De Falco (19’st Ruggeri), Gennari (44’st Samà), Di Curzio (41’st Frezza), De Gennaro, Mirabella (44’st Brignone). A disp: Marsili, Vellitri, Ruggeri, Farulla, Lo Fazio, Samà, Gamboni, Brignone, Frezza. All: Guida

TOR SAPIENZA: Maddalena, Fumaselli, Lauri, Matarazzo (35’st Montesi),Santori, Cannizzo, Nardini, (1’st Marinaro),De Palma, Settembre, Della Penna (9’st Minelli), Parlagreco (1’st D’Angeli). A disp: Terribili, Codispoti, Anselmi, Polinari, Minelli, De Lorenzo, D’Angeli, Montesi, Marinaro. All: Anselmi

ARBITRO: Sig.ra Stavagna di Viterbo

ASSISTENTI: Sig. Di Mambro (Cassino), Pernarella (Ciampino).

NOTE: Ammoniti.: Gennari (A), De Gennaro (A), Fumaselli (T), Lauri (T), Matarazzo (T). Angoli: 3-1 Recupero: 0’pt, 3’st.