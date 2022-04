L'Anzio cala il poker contro il FalascheLavinio nel segno di Giordani

Squadra in casa

Squadra in casa FalascheLavinio

Il derby va all'Anzio, che inguaia il FalascheLavinio ora costretto a dover sperare nei passi falsi degli altri per raggiungere la salvezza diretta. Ad incidere è stato sicuramente Giordani, che dopo il gol in apertura di Bencivenga, bravo a sfruttare l'assist di Gamboni, infila un micidiale uno-due con due splendide azioni in solitaria che spediscono l'Anzio con un netto 0-3 all'intervallo. All'inizio della ripresa Cipriani accorcia le distanze su assist di Neroni, ma nemmeno un minuto dopo De Gennaro approfitta dell'ennesimo assist di Gamboni e scrive la parola fine al match, con gli anziati ufficialmente ai playoff con una giornata di anticipo.

FALASCHELAVINIO- ANZIO 1-4

MARCATORI: 25’pt Bencivenga (A), 35’Giordani (A), 37’pt Giordani (A), 1’st Cipriani (F), 2’st De Gennaro (A).

Falaschelavinio: Mastropietro, Capolei, Giampaoli (1’st Cipriani), Ferrari (10’st Giacinti), Treccarichi, Bernardi (44’pt Guastella), Vitolo (10’st Pirazzi), Fusco, Zimbardi, Neroni, Tovalieri (29’st Piervenanzi). A disp: Gemelli, Giacinti, Cipriani, Guastella, Piervenanzi, Pirazzi, Ravasi, Gallello, Ranieri. All:Sgarra.

ANZIO: Rizzaro, Ruggieri, Bruno, Mauro (41’st Scruci), Poltronetti (24’st Vellitri), Busti, Gamboni (37’st De Falco), Gennari, Giordani (21’st Giusto),De Gennaro (37’st Lo Fazio), Bencivenga. A disp: Marsili, Crisci, Scruci, Vellitri, Lo Fazio, Mirabella, De Falco, Giusto, Di Curzio All: Guida.

ARBITRO: Sig.D’Anelli di Ciampino.

ASSISTENTI: Sig.Ceci di Frosinone Sig.Gallese di Roma1

NOTE: Ammoniti: Mauro (A), Bencivenga (A),Busti (A), Bernardi (F), Fusco (F), Cipriani (F).Angoli: 2-7 .Recupero: 2’pt, 4’st.