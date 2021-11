L'Anzio batte di misura il Casal Barriera e mantiene il secondo posto

Il Casal Barriera non ferma la corsa dell'Anzio, che vince davanti ai suoi tifosi e consolida il secondo posto in classifica dietro l'inarrestabile Tivoli. Una partita dalle tante occasioni ma dai pochissimi gol, sbloccata al 16' del primo tempo da un bel diagonale di Di Curzio. L'Anzio ha modo di raddoppiare con De Falco e Busti ma non riesce a mettere il colpo definitivo sulla partita. Il Casal Barriera al rientro dagli spogliatoi trova il gol con Bellardini ma viene annullato dall'arbitro per una carica del portiere. L'Anzio risponde ancora una ovlta con Busti ma nel finale rischia la beffa, al 31' Ridolfi si vede parare a botta sicura dal neoentrato Anzellotti e sostanzialmente chiude il match, che finirà senza gol da entrambe le parti.

ANZIO- CASAL BARRIERA 1-0

MARCATORI: 16’pt Di Curzio

ANZIO: Rizzaro (11’st Anzellotti), Vellitri, Bruno (11’st Poltronetti) Gennari, Busti, Martinelli, Bencivenga, Mauro (16’st Scruci), Di Curzio, Giusto (28’st Giordani) De Falco (35’st Mirabella) A disp: Anzellotti, Garbini, Poltronetti, Lo Fazio, Scruci, Mirabella, Gamboni, Ruggeri, Giordani. All: Guida

CASAL BARRIERA :Marcucci, Miccio, Campanella, De Santis, Cornacchia, Esposito (28’st Pratillo), Sansotta (7’st Martinelli), Ridolfi, Tagliabue (27’st Luzi), Bellardini, Pistillo (1’st Iannotta) A disp: Tomassini, Mastroddi, Iannotta, Dridi, Pratillo, Aurelj, Fradeani, Martinelli, Luzi. All: Damiani

ARBITRO: Sig. Mattacola di Frosinone

ASSISTENTI: Di Mambro di Cassino e Saccoccio di Formia

NOTE: Ammoniti.: Gennari (A), Busti (A), Bencivenga (A), De Santis (C), Cornacchia(C), Ridolfi (C), Pratillo (C) Angoli: 9-5 .Recupero: 2’pt, 5’st.