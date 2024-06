L'Anzio annuncia il rinnovo del difensore Lorenzo Valentini

L' Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato il contratto al calciatore Lorenzo Valentini per la stagione 2024-25. "Lollo" è un classe 2004 che ad Anzio sta crescendo a vista d'occhio, dopo aver superato i tormenti fisici che lo hanno frenato fino a pochi mesi orsono. La società è stata caparbia nell'assicurarsi le prestazioni del calciatore nonostante fosse fermo ai box, il difensore neroniano a sua volta ha saputo ripagare la fiducia della dirigenza con un finale di stagione in crescendo. Valentìni ha fatto valere le sue migliori doti, ovvero una buona struttura fisica oltre a uno stacco aereo imperioso che spesso si è rivelato un' arma efficace. L' esperienza accumulata in serie D potrà solo giovare alla sua crescita, d'altronde non va dimenticato che oltre a un grave infortunio, Valentini ha pagato un piccolo dazio al fatto di aver scoperto più tardi la vocazione del difensore, avendo iniziato la sua avventura calcistica come portiere. L' Anzio con questo prezioso rinnovo ha investito ancora una volta sul futuro, garantendosi un ottimo serbatoio di giovani a cui attingere.

[comunicato stampa Anzio]