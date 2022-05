L'Anagni si regala la salvezza a Frascati

Un secondo tempo d'autore regala la salvezza all'Anagni, che contro il già campione del girone C Lupa Frascati sfodera una bella prestazione e si regala la salvezza diretta in trasferta. Una vittoria firmata da Flamini, che in avvio di secondo tempo ha dato il gol del definitivo vantaggio all'Anagni che a fine partita ha potuto far esplodere tutta la sua gioia per la salvezza. I playoff invece attenderanno il Frascati, pronto a sfidare Pomezia e Tivoli per un posto in Serie D.

?????????: 9’pt Sebastiani, 14’pt Flamini, 34’pt Panella, 3'st Di Razza, 6'st Flamini.