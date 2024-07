L'Anagni si assicura un ex Frosinone per l'attacco

In maglia biancorossa arriva Antonio Selvini! La societa? Citta? di Anagni Calcio, e? lieta di annunciare la firma dell’esterno d’attacco Antonio Selvini classe 2002. Nell’ultima stagione si e? diviso in Eccellenza tra Terracina Calcio e da dicembre alla Vis Sezze, per lui anche Serie D con la squadra Sarda del Lanusei Calcio. Per Antonio anche l’esperienza nella Primavera del Frosinone Calcio! Buona fortuna Antonio!