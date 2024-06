L'Anagni procede con le conferme, ufficiale Daniele Mancini

Continuerà ancora per un'altra stagione l'avventura di Daniele Mancini in maglia Anagni. Il centrocampista è stato confermato dal club laziale con un comunicato sulla pagina ufficiale del club.

La societa Citta? di Anagni Calcio è felice di comunicare la conferma anche per la prossima stagione, di Daniele Mancini duttile centrocampista arrivato nel mercato di Dicembre qui ad Anagni. “ Contento di continuare con questa squadra e con questa societa?, ringrazio il presidente i direttori ed il mister per la fiducia che mi hanno dato per continuare questo progetto che ho iniziato a dicembre “