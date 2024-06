L'Anagni piazza il colpo in attacco, è un ex Inter

La società Città di Anagni è lieta di annunciare la firma dell'attaccante classe 1995 Andrea Castro che arriva a titolo definitivo dall’Astrea Calcio 1948. Castro punta centrale di 1.90, ben dotato fisicamente, inizia nel settore giovanile della Tor Tre Teste per poi essere acquistato dall’Inter dove gioca nella formazione primavera per poi essere ceduto al Livorno. In Eccellenza Laziale esperienze con Unipomezia e Cynthia, e in Toscana con Castiglionese e Terranuova Traiana. Auguriamo ad Andrea un grosso in bocca al lupo, per una grande stagione con la maglia biancorossa.

[comunicato stampa Anagni]