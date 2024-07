L'Anagni blinda la porta, ufficiale l'ex Frosinone Salvati

Nuovo acquisto per l'Anagni, che si rinforza in vista della stagione 2024/2025 di Eccellenza affidando la sua porta all'ex Frosinone Pier Paolo Salvati. "Dal Sora all’Anagni ... ecco il nuovo portiere Pier Paolo Salvati ! La societa? Citta? di Anagni Calcio e? felice di annunciare, la firma del portiere classe 2002 Pier Paolo Salvati che arriva titolo definitivo dal ASD Sora Calcio 1907. Per Pier Paolo tanta Serie D con le maglie di Sora, Vastese, Vis Artena e Aprilia. Per lui anche esperienza nelle giovanili del Frosinone Calcio fino a diverse convocazioni e panchine in Serie A con mister Marco Baroni nella stagione 18/19. Buona fortuna Pier Paolo!".