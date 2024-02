L'Amatrice Rieti torna sul caso Manlio Scopigno, arriva un'altra nota al comune di Rieti

Continuano le schermaglie tra il comune di Rieti e la SSA Amatrice Rieti, che in un nuovo comunicato è tornata sulla questione Manlio Scopigno. L'Amatrice Rieti lamenta infatti un'apertura tardiva del centro sportivo, che pare sia prevista per il 20 febbraio, mentre il club del girone A di Eccellenza Lazio chiede sia aperto già per la sfida del 18 febbraio con la W3 Maccarese.

Il comunicato dell'Amatrice Rieti