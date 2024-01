L'Amatrice Rieti cambia volto, ufficiale l'esonero di mister Angelone

Ribaltone in casa Amatrice Rieti, che dopo la sconfitta di misura con il Montespaccato ha deciso di voltare pagina. Si separa quindi da mister Angelone, che già a novembre aveva presentato le sue dimissioni ed era rimasto, convinto dal club. Per l'ambizioso club del girone A di Eccellenza Lazio c'è ancora tempo per risalire, con il sesto posto attuale ma a soli tre punti dalla vetta occupata dal Montespaccato.

Il comunicato del club

La società comunica l’esonero dell’allenatore della prima squadra Vincenzo Angelone, del suo vice Massimo Volpe e del preparatore Augusto Scarsella. Ringraziamo il mister e il suo staff per l'impegno profuso e per l'ottimo lavoro svolto che è culminato con la promozione della scorsa stagione. Auguriamo a tutti le migliori fortune per le future avventure sportive.