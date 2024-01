L'Amatrice Rieti annuncia un nuovo ingresso in società

La grande famiglia della S.S.A. Rieti si impreziosisce con l'ingresso in società di una figura di riferimento del calcio locale, Antonello Angelucci, il quale assumerà il ruolo di Direttore Organizzativo. La passione per il calcio, i primi calci nel cortile fino alle responsabilità dirigenziali attuali. La storia di Antonello inizia giocando con la squadra del quartiere, il Quattrostrade, per poi passare attraverso varie tappe che lo hanno consolidato nel mondo del calcio. Dopo aver giocato nelle squadre di Seconda categoria e Promozione come Quattrostrade, Santa Rufina, Grotti e Villa Reatina, ha concluso la carriera calcistica proprio lì dove aveva cominciato, Quattrostrade. Da allora, è iniziata la sua avventura come dirigente, partendo proprio dall'Atletico Quattrostrade e culminando con la creazione della Polisportiva Quattrostrade, di cui è stato socio fondatore. Il percorso di Antonello subisce un'importante svolta quando viene chiamato da Federico Dionisi e Eusebio Dionisi, che gli affidano il ruolo di team manager del settore giovanile della FD18. Successivamente, ricopre ruoli dirigenziali all'Alba Sant'Elia e, nel 2022, team manager della prima squadra della nuova Rieti Calcio, vivendo una stagione entusiasmante. Attualmente, ricopre il ruolo di direttore sportivo in prima categoria con Poggio San Lorenzo: "Ho dovuto prendere una difficile decisione dopo essere stato contattato dalla Ssa. Avevo promesso al Presidente e a mister Dominici di rimanere al loro fianco, ma loro per primi mi hanno spronato a cogliere questa nuova opportunità, incoraggiandomi a non sprecarla. Tuttavia, tengo a sottolineare che sono e sarò sempre il primo sostenitore del Poggio San Lorenzo. La mia scelta di unirmi alla Ssa è stata dettata dalla semplice passione per il calcio e il profondo attaccamento ai colori del Rieti. Come grande appassionato di questo sport, non potevo non accettare l'opportunità di contribuire a un club così significativo per me. La mia esperienza nel calcio locale rappresenta un percorso di crescita, passione e dedizione, e sono grato per le opportunità che mi sono state offerte. Guardo avanti con entusiasmo, pronto ad affrontare nuove sfide e a contribuire al mondo del calcio con la stessa passione che mi ha guidato fin dall'inizio.

[ufficio stampa Amatrice Rieti]