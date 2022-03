L'Afragolese regola in casa la Real Monterotondo

Cade la Real Monterotondo, che subisce un pesante tris tra primo e secondo tempo complice una tenuta difensiva non ottimale e a cui non basta l'afflato d'orgoglio nella ripresa per ribaltare un risultato ormai compromesso. Una battuta d'arresto che complica ulteriormente il campionato del Monterotondo, fermo a 19 punti e in piena zona playout, con il Cassino distante cinque punti. Sorride invece l'Afragolese, che si rilancia per la corsa playoff, ora ferma al quinto posto.

Afragolese-Monterotondo 3-2 10’pt Di Girolamo (A), 34’pt e 17’st Longo (A), 6’st Riccucci (M), 45’st Svideroschi (M)