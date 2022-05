L'Academy Ladispoli ufficializza la conferma del suo allenatore

Sceglie la linea della continuità l'Academy Ladispoli, che con una nota sul suo sito ufficiale rinnova la fiducia a mister Michele Micheli per un'altra stagione, dopo l'ottimo quinto posto nel girone A di Eccellenza Lazio di quest'anno. "La SSD ACADEMY LADISPOLI è pronta a confermare sulla panchina della prima squadra mister Michele Micheli. Reduce da un’ottima stagione in Eccellenza, mister Micheli ha dimostrato competenza, serietà e costanza. Doti che hanno ripagato ogni sforzo e sulle quali la presidentessa Sabrina Fioravanti scommette anche per la prossima stagione 2022/23. “Dopo un’attenta analisi del campionato e in seguito ad un costruttivo confronto con mister Micheli abbiamo raggiunto una visione comune sul nostro futuro. Sono convinta che possiamo crescere molto e puntare ad un importante salto di qualità. Stiamo ponendo le basi per raggiungere nuovi ambiziosi obiettivi. Ringrazio Micheli per credere nel progetto e per la sua disponibilità. A breve ufficializzeremo le novità con le quali affrontare la prossima stagione”.