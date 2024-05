L'Academy Ladispoli saluta mister Lillo Puccica "Faremo sempre il tifo per te"

È terminata nel migliore dei modi l'avventura di Lillo Puccica sulla panchina dell'Academy Ladispoli, con il playout vinto in trasferta e con lo svantaggio della classifica in casa del Villalba, consegnando al Ladispoli la permanenza in Eccellenza anche per la prossima stagione. Un risultato che suggella il lavoro fatto dal tecnico, che di comune accordo con la presidentessa Fioravanti ha salutato il club dopo il risultato raggiunto.

Il comunicato del Ladispoli

Era già tutto deciso!!!!! L’accordo tra Mister Puccica e la Presidente Fioravanti era quello di mettere in campo una squadra giovane e tentare la salvezza…. Sfida riuscita! Grande il Mister nella sua impresa… grandi i ragazzi per l’impegno ed il lavoro svolto sotto la sua direzione… grande lo staff della dirigenza della prima squadra al completo! Ora si separano le strade del campo ma non quelle del cuore! Mister Lillo Puccica resterà nella storia del Ladispoli, i ragazzi resteranno nella storia del Ladispoli! Il nostro cielo ormai due soli colori. Rosso e Blu!!! Grazie Mister, ti auguriamo le migliori fortune e faremo sempre il tifo per te.