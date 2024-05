L'Academy Ladispoli annuncia un nuovo direttore sportivo per il 2024/2025

Novità nei quadri dirigenziali dell'Academy Ladispoli. La squadra laziale ha annunciato l'ingresso di Andrea Calce nell'organico societario, con il ruolo cruciale di direttore sportivo. Calce, ex Trastevere, avrà da migliorare una squadra che ha conquistato la permanenza in Eccellenza con la vittoria nei playout contro il Villalba. "Sono molto contento di essere arrivato a Ladispoli. Ringrazio la presidentessa Sabrina Fioravanti per avermi scelto. L’obiettivo è continuare l’ottimo lavoro fatto da chi mi ha preceduto e cercare, perché no, di migliorarlo. Non vedo l’ora di iniziare a costruire la squadra per la prossima stagione”.