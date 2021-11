Khribech di rigore regala la vittoria al Trestina sull'UniPomezia

La prima vittoria dell'UniPomezia in D non ha seguito contro il Trestina, che passa a Pomezia con un rigore trasformato da Kribech all'inizio del secondo tempo. Una sconfitta che sa di beffa per l'UniPomezia, che ha creato di più in generale e soprattutto nel primo tempo poteva passare avanti con un occasione di Odero. A risultare decisivo è stato l'episodio ad inizio secondo tempo, con il rigore assegnato (e contestato dai padroni di casa) che Kribech realizza freddamente. L'UniPomezia si rifà avanti con Ramceski e Delgado ma non riesce a trovare il gol del pareggio, e la squadra pometina resta all'ultimo posto in classifica nel girone E con solo sei punti in undici giornate.

UNIPOMEZIA - SP. CLUB TRESTINA 0-1

UNIPOMEZIA Siani, Panini (19’st Valle), Schiavella (31’pt De Iulis Al. 39’st Vultaggio), Suffer, Del Duca, Ramceski (30’st Porzi), Ilari, Lupi, Odero (19’st Ronci), Tozzi, Delgado PANCHINA Beccaceci, Marini, Passi, Ribeiro ALLENATORE Centioni

TRESTINA Mazzoni, Della Spoletina, Lorenzini, Barbarossa, Cenerini, Fumanti, Convito, Gramaccia, Morlandi, Khribech (27’st Colarieti), Di Cato (39’st Xhafa) PANCHINA Montanari, Cesarini, Gori, Sirci, De Benedictis, Mariucci, Nicoletti ALLENATORE Pierotti

MARCATORI Khribech 6’st rig.

ARBITRO Rispoli di Locri

ASSISTENTI Gentile di Teramo e Siracusano di Sulmona

NOTE Ammoniti Odero, Siani, Panini, Khribech, Della Spoletina Angoli 4-4 Rec 2’pt - 5’st